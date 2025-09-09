Gazze’deki can kaybı 64 bin 605

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik yoğun saldırıları aralıksız bir şekilde sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden saldırıların bilançosuna dair güncel bilgileri paylaştı.

SALDIRILARIN BİLANÇOSU AÇIKLANDI

Açıklamada, son 24 saat içerisinde Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 83 cansız bedenin ve 223 yaralının getirildiği ifade edildi. İsrail’in Gazze Şeridi’nde ateşkesi tek taraflı olarak bozduğu 18 Mart tarihinden itibaren 12 bin 59 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 51 bin 278 Filistinlinin ise yaralandığı bildirildi.

CAN KAYBI RAKAMLARI YÜKSELİYOR

Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırıların bilançosunu da güncelledi. Hayatını kaybedenlerin sayısının 64 bin 605’e, yaralı sayısının ise 163 bin 319’a ulaştığı belirtildi.

YARDIM NOKTALARINA SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında, İsrail’in yardım dağıtım noktalarına yönelik saldırılarına devam ettiği vurgulandı. Bu saldırılar sonucunda son 24 saat içinde 14 cansız bedenin hastanelere ulaştığı, 37 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Bakanlık, “Yardım dağıtım noktalarında beklerken hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 444’e, yaralananların sayısı ise 17 bin 831’e yükseldi.” şeklinde bilgi verdi.

AÇLIK VE YETERSİZ BESLENME NEDENİYLE CAN KAYBI ARTIYOR

Bakanlık, İsrail’in süregelen kuşatmasının büyük bir insani felakete dönüşmekte olduğunu yineledi. Son 24 saat içinde açlık ve yetersiz beslenme dolayısıyla 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Böylece Gazze’de açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 140’ı çocuk 399’a yükseldi. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması’nın (IPC) Gazze Şeridi’nde kıtlık ilan ettiği 22 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla 25’i çocuk olmak üzere 121 kişinin açlık ve yetersiz beslenmeden hayatını kaybettiği bildirildi.