Gazze’deki İnsani Kriz Kabullenilemez

FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON’UN ATEŞKES AÇIKLAMALARI

Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine katılmak üzere Arnavutluk’ta bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes müzakereleri hakkında konuşan Macron, “Rusya’nın şartsız ateşkesi kabul etmeyi reddetmeye devam etmesi durumunda ABD ile birlikte ek yaptırımlar konusunda koordinasyon içinde olduğumuz” ifadesini kullandı.

GAZZE’DEKİ İNSANİ KRİZ HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRME

Bölgedeki insani krize de dikkat çeken Macron, “Gazze’deki insani durum dayanılmaz hale geldi. Bu çatışmanın başlangıcından bu yana insani etkiler açısından daha önce hiç görmediğimiz bir seviyeye ulaştık” dedi. Macron, bu konuyu yakında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeyi umduğunu belirtti.

Ateşkes VE İNSANİ YARDIM ÖNCELİĞİ

Cumhurbaşkanı Macron, önceliğin “İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalarda bir ateşkes sağlanması ve insani yardıma erişimin yeniden mümkün hale getirilmesi” olduğunu ifade etti.