Gazze’deki İsrail Saldırısında 66 Filistinli Öldü

İSRAİL ORDUSU SALDIRILARINA DEVAM EDİYOR

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde Filistinlilere yönelik saldırılarını, durmaksızın sürdürüyor. Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, Gazze kentinin merkezinde bulunan Vahdet Caddesi’nde sivillerin bulunduğu bir alana gerçekleştirilen bombardımanda 3 Filistinli hayatını kaybetti. Bunun yanı sıra, kuzeydeki Şeyh Rıdvan bölgesi çevresine de saldırılar yapıldı. Ayrıca, Gazze’nin kuzeydoğusundaki Zarka bölgesinde bir eve yapılan saldırıda bazı Filistinlilerin yaralandığı bildiriliyor.

SALDIRILARIN SONUCU CAN KAYIPLARI ARTIYOR

Kuzeybatıdaki Zikim bölgesinde ise yardım bekleyen 9 Filistinli, İsrail ordusunun açtığı ateş sonucunda yaşamını yitirdi. İsrail’in, Gazze Şeridi’nin farklı kesimlerine yönelik gerçekleştirdiği diğer saldırılarda, aralarında yardım bekleyenlerin de bulunduğu toplamda 49 Filistinli hayatını kaybetmiş durumda. Öte yandan, Nuseyrat Mülteci Kampı’na düzenlenen hava saldırısında da 5 Filistinli yaşamını yitiriyor. Bu durum, bölgede yaşanan insani krizinin daha da derinleşmesine yol açıyor.

Beşiktaş, Moatasem Al-Musrati’yi Hellas Verona’ya kiraladı

Beşiktaş, Libyalı futbolcu Moatasem Al-Musrati'yi Hellas Verona'ya kiraladığını, transferde satın alma opsiyonu bulunduğunu açıkladı.
Badal Tüneli İddiaları Asılsız Çıktı

Badal Tüneli'ne yönelik eleştiriler, gerçeklerle çürütüldü. Proje, dar viraj ve sert eğimleri ortadan kaldırarak kış şartlarında güvenliği artırdı.

