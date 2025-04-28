Gazze’deki Saldırılar Ne Zaman Bitecek?

İsrail’in Gazze Şeridi’ne Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

SAVAŞ PLANI VE AZAMİ SÜRE

İsrail’in Gazze Şeridi’ne gerçekleştirdiği saldırılar sürerken, İsrail basınında dikkat çeken bazı bilgiler ortaya çıktı. Israel Hayom gazetesinin ismini vermediği bir emniyet yetkilisine dayandırdığı haberde, Netanyahu’nun ekim ayında çatışmanın sona ermesini planladığı bildiriliyor. Haberde, bu sürenin “şartlar elverir ve savaşın hedefleri gerçekleşirse” azami hedef tarihi olduğu, dolayısıyla daha önce de savaşın bitebileceği vurgulanıyor. Yetkili, “mantıken savaşın 2 yıldan fazla sürmeyeceğini” ifade etti.

Ateşkes Durumu

Öte yandan, İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de sürekli saldırılar yürütüyor. Saldırıların sona ermesi amacıyla 19 Ocak tarihinde bir ateşkese varıldı ancak bu ateşkesin 42 günlük ilk aşamasının sona ermesinin ardından, ikinci aşamaya geçmeden 18 Mart’ta yeniden saldırılara başladı.

Saldırılardan bu yana, çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 222 Filistinli hayatını kaybetti ve 5 bin 751 kişi yaralandı. 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinli sayısı ise toplamda 52 bin 314’e, yaralı sayısı ise 117 bin 792’ye ulaştı.