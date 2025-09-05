Gazze’deki toplam can kaybı 64.300

Gazze’de yaşanan insani kriz derinleşiyor. İsrail’in bölgedeki saldırıları durmaksızın sürerken, sivillerin hayatta kalma mücadeleleri her geçen gün daha da zorlaşıyor. Gazze Şeridi’nde yoğun bombardımanın etkileri artarken, bilanço giderek ağırlaşıyor.

CAN KAYBI SAYISI ARTMAKTA

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan verilerde, toplam can kaybının 64 bin 300’e ulaştığı, yaralı sayısının ise 162 bin 5 olduğu bildiriliyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, son 24 saat içerisinde 69 sivilin yaşamını yitirdiği ve 422 kişinin yaralandığı belirtildi. Ayrıca, 18 Mart’tan bu yana İsrail’in Gazze Şeridi’nde ateşkesi tek taraflı olarak bozmasıyla birlikte toplam 11 bin 768 Filistinlinin öldüğü, 49 bin 964 kişinin de yaralandığı ifade ediliyor.

AÇLIK TEHLİKESİ BÜYÜYOR

Bakanlık, son 24 saat içinde 3 Filistinlinin açlık nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Açlık ve yetersiz beslenme kaynaklı toplam can kaybının 373’e, bu rakamın içinde 134 çocuğun bulunduğu kaydedildi.

YARDIM HIZMETLERİ HEDEFTE

Ayrıca, İsrail’in yardım noktalarına düzenlediği saldırıların da devam ettiği vurgulandı. Son 24 saat içerisinde 6 cansız bedenin hastanelere ulaştığı, 190 kişinin yaralandığı ifade edildi. Açıklamada, “Geçim mücadelesinde yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 2 bin 362’ye, yaralı sayısı ise 17 bin 434’ü geçti” denildi.