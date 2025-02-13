Gazze’den Mısır’a Tedavi İçin Geçişler Sürüyor

ATEŞKES SONRASI HASTA VE YARALILARIN GEÇİŞİ SÜRÜYOR

İsrail ile Hamas arasında gerçekleşen ateşkes anlaşması doğrultusunda, hasta ve yaralıların tedavi için başka ülkelere geçişi devam ediyor. Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, bu konudaki son gelişmeleri paylaştı.

SON 12 GÜNDEKİ GEÇİŞ SAYILARI

Maruf, sosyal medya aracılığıyla Mısır’a tedavi için bölgeden ayrılmasına izin verilen hasta ve yaralı sayısı hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Son 12 gün içinde Gazze’den 452 hasta ve yaralı ile onlara eşlik eden 620 kişinin Refah’tan Mısır’a geçtiğini ifade etti. Gazze’de yurt dışında tedavi edilmesi gereken 15 bin hasta ve yaralı olduğunu belirten Maruf, bu süre zarfında yalnızca 452’sinin geçişine izin verildiğinin altını çizdi.

REFAH SINIR KAPISI AÇILDI

Ateşkesin ardından, İsrail işgali altındaki Refah Sınır Kapısı, Gazze’deki hasta ve yaralıların yurt dışında tedavi olabilmeleri için günlük 50 hasta ve 150 refakatçiyle sınırlı bir şekilde açılmıştı. Bu durum, bölgede büyük bir ihtiyaç olan sağlık hizmetlerinin ulaştırılması açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.