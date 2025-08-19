“Gazze Tarihe Kara Leke Olmuştur.”

YAZIDA BİRÇOK ELE ALINAN KONU VAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla El Pais Gazetesi’nde bir makale kaleme aldı. Yazısında, “Daha adil bir dünyayı inşa edeceğimize yürekten inanıyoruz.” ifadelerine yer verdi. Barış, güvenlik ve ortak refahın, halklar arasında saygı, adalet ve samimiyete dayalı iş birliği ile mümkün olabileceğini vurgulayan Erdoğan, “Türkiye ile İspanya, Akdeniz’in iki ucunda yer alan iki kadim dost, iki güçlü medeniyetin mensubu olarak aynı ideallere omuz vermektedir.” şeklinde belirtti. Türkiye ile İspanya arasında ikili siyasi ilişkilerin yanında, ekonomik, ticaret, enerji ve savunma alanlarında da bir ivme yakalandığını dile getirdi ve “İspanya ile yakaladığımız ivme, Avrupa-Akdeniz istikrarı açısından stratejik önem taşımaktadır.” dedi.

İŞBİRLİĞİNİN GÜÇLENMESİ ÖNE ÇIKIYOR

Erdoğan, İspanya’nın Türkiye’nin NATO’daki en güvenilir dostlarından biri olduğu bilgisini paylaşarak, Adana’da konuşlu Patriot Hava Savunma Sistemi’nin bunun en güçlü ifadesi olduğunu aktardı. Makalesinde “Savaşlar, açlık, düzensiz göç ve iklim felaketleri bizleri, insanlık tarihinin en ağır imtihanıyla karşı karşıya bırakmıştır.” diyerek, Dünya İnsani Yardım Günü’nde, 300 milyondan fazla insanın temel insani ihtiyaçlardan mahrum durumda olduğunu vurguladı. Erdoğan, “Bu tablo, insanlığın vicdanını sarsan, tüm dünyayı sorumluluğa çağıran bir hakikattir.” diye ekledi. Türkiye’nin tarihi insani yardım geleneğiyle her coğrafyaya yardım eli uzattığını belirten Erdoğan, “Türkiye; Gazze, Suriye ve Lübnan gibi yakın coğrafyamızın yanı sıra Asya’dan Afrika’ya, Orta Doğu’dan Balkanlar’a ve Latin Amerika’ya uzanan geniş bir coğrafyada insani yardım faaliyetlerini uluslararası kuruluşlarla eşgüdüm halinde fedakârca yürütmektedir.” dedi.

GAZZE’DEKİ DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Erdoğan, İsrail’in Gazze’deki insanlık dışı uygulamalarını eleştirdi ve “Aç bırakma ve toplu cezalandırma politikaları, sadece uluslararası hukuku değil, insanlığın vicdanını da ayaklar altına almaktadır.” dedi. 7 Ekim’den bu yana hayatını kaybeden 61 binden fazla masuma ve 2 milyonun üzerinde insanın evsiz kalmasına dikkat çekerek, bu durumun tarihe kara bir leke olarak geçeceğini belirtti. Türkiye’nin Gazze’ye bugüne kadar 101 bin tondan fazla insani yardım ulaştırdığını ve UNRWA’ya sağladığı destekle 40 milyon doları aşan insani bir seferberlik gerçekleştirdiğini vurguladı. “Filistin halkının özgür, onurlu ve müreffeh bir geleceğe kavuşması için tüm imkânlarımızla sahada olmayı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

İNSANİ YARDIMIN ÖNEMİ VURGULANIYOR

Erdoğan, insanı ve insani değerleri merkeze alan daha adil bir dünyanın inşa edilmesi için ortak idealler doğrultusunda çalışacaklarına inandıklarını dile getirdi. İnsani yardımın engin bir empati ve insanlık bilincinden doğan en yüksek diplomasi biçimi olduğunu belirtti. Türkiye ve İspanya’nın, Akdeniz’in iki yakasında evrensel değerlere bağlı iki güçlü müttefik olduğunu aktardı. NATO bünyesindeki afet tatbikatları ve göçmenlere yapılan yardımların bu kardeşliğin somut örnekleri olduğunu söyledi. Dayanışma ruhunun iki halkı güçlü bir gönül birliğine taşıdığını ifade etti.