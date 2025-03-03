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Gazze’ye İnsani Yardım Engeline Kınama

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İNSANİ YARDIMLARIN ENGELLENMESİ KINANDI

Bakanlıktan gelen açıklamada, “İsrail’in Gazze’ye insani yardımların girişini engelleme kararını kınıyoruz. İsrail hükümetinin, Filistin halkının temel ihtiyaç malzemelerine erişimini engellemesi, uluslararası hukukun açık ihlalidir” denildi.

TOPLU CEZALANDIRMA TEHDİDİ

Açıklamada ayrıca, “Filistin halkını toplu bir şekilde cezalandırmayı amaçlayan bu uygulama, Gazze’de sağlanan ateşkesi kalıcı kılma yönündeki çabaları da tehdit etmektedir” ifadeleri yer aldı. Hükümet, Gazze’ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için uluslararası toplumun derhal harekete geçmesi gerektiğini ve İsrail’in sorumluluklarını yerine getirmesinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

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