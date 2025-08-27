“Gazze’ye Prezervatif De İhtiyaç Var”

ABDÜLKADİR İPEK YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Geçen yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan, sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve yurtdışına çıkış yasağı konulan Abdülkadir İpek, bu kez sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI TARTIŞMA YARATTI

“Gazze’ye gıda yardımı ile birlikte prezervatif de gönderilmeli” ifadesinin bulunduğu paylaşımı yapan İpek hakkında işlem başlatıldı. Olay, “Kadir İpek” isimli X hesabından yapıldı.

SAMSUN’DA EMNİYETTE GECE GEÇİRDİ

Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekiplerince gözaltına alınan İpek, gecesini emniyette geçirdi. Polisteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkeme, Abdülkadir İpek’in ifadesinin ardından serbest bırakılmasına karar verdi.

Adliye çıkışında, Gazze ile ilgili paylaşımının sebebiyle gözaltına alındığını belirten İpek, “Herhangi bir kötü niyetim olmayan tweetti. Gazze’de çocukların katliamın içinde doğması beni üzen bir şeydi. Bununla ilgili öneride bulundum ama birçok kişi tarafından kötü niyetli olarak algılandı” şeklinde açıklama yaptı.