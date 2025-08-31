Gazze’ye Yardım İçin Filolar Yola Çıkıyor

AKDENİZ’DE BULUŞAN AKTİVİSTLER

44 ülkeden binlerce aktivist, çok sayıda gemiyle farklı limanlardan hareket edip Akdeniz’de buluşmaya hazırlanıyor. Bu topluluğun amacı, İsrail’in Gazze ablukasını kırmak. “Küresel Sumud Filosu” adı altında bir araya gelen Özgürlük Filosu, Küresel Gazze Hareketi, Sumud Konvoyu ve Malezya Sumud Nusantara kuruluşları, insani yardım götürmek için birçok gemi ile Gazze’ye yola çıkmayı planlıyor. Avrupa’nın çeşitli limanlarından gemilerin hareket etmesi bekleniyor. Bu gemilerden birinin de Barcelona’da bulunduğu aktarılıyor. Aktivistler, yolculuk öncesinde son hazırlıklarını tamamlıyor. Filoda Türk aktivistlerin de yer aldığı belirtiliyor.

FİLONUN HAZIRLIKLARI

Küresel Sumud Filosu Türkiye Koordinatörü Hüseyin Durmaz, sefere çıkmak için hazırlıkların tamamlandığını ifade etti. Durmaz, “İsrail müdahalesi durumunda neler yapılacağı ve olası senaryolar üzerinde çalışıyoruz. Eğitim süreçleri hala devam ediyor” diye belirtti. Filonun seferine 44 ülkeden insanların katılacak olmasının önemine dikkat çeken Durmaz, “Binlerce aktivist bu görevde yer alacak. Karadaki katılımcılarla birlikte, bu sayının çok daha da büyük olduğunu söyleyebilirim. 500 bine yakın başvuru yapıldı, inanılmaz bir talep var” şeklinde konuştu. Son olarak, İsrail’in Gazze ablukasını kırmaya çalışan Hanzala gemisine uluslararası sularda müdahale ettiği, gemideki aktivistlerin ise sınır dışı edildiği bilgisi yer alıyor.