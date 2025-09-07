Gazzede Ölü Sayısı 64 BİN 368

GAZZE’DE İNSANLIK DRAMININ SÜREKLİLİĞİ

Gazze’deki insanlık dramı maalesef devam ediyor. İsrail ordusu, bölgeyi kalıcı olarak işgal etmek için başlattığı saldırılara aralıksız şekilde devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023’ten bu yana süregelen saldırıların sonuçlarına dair güncel verileri paylaştı.

ÖLÜ VE YARALI SAYILARINDA ÜST SEVİYE

Yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 87 cansız bedenin ve 409 yaralının taşındığı belirtildi. Cenazelerin 4’ünün daha önceki saldırılarda enkaz altında kalan sivillere ait olduğu kaydedildi. İsrail’in, Gazze Şeridi’nde ateşkesi tek taraflı olarak bozduğu 18 Mart’tan bu yana ise 11 bin 911 Filistinli hayatını kaybetti, 50 bin 735 kişi de yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023’te başlayan saldırılarda ölenlerin sayısının 64 bin 368’e ve yaralı sayısının da 162 bin 776’ya yükseldiğini açıkladı.

YARDIM BÖLGELERİNDE HÜZÜN TIRMANIYOR

Ayrıca, İsrail ordusunun yardım noktasına yönelik saldırılar düzenlemeye devam ettiği belirtildi. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde 31 cansız bedenin hastanelere ulaştığını, 132 kişinin de yaralandığını ifade etti. Açıklamada, “Yardım dağıtım noktalarında geçimlerini sağlamak için beklerken hayata veda edenlerin sayısı 2 bin 416’ya, yaralı sayısı ise 17 bin 709’a yükseldi.” ifadesine yer verildi.