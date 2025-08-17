Gazzeli Hasta, 24 Saatte Hayatını Kaybetti

YAŞAM MÜCADELESİ SÜREKLİ DÜŞÜYOR

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İsrail’in uyguladığı abluka ve saldırıların neden olduğu kıtlık, Gazzelileri yaşamdan koparmaya devam ediyor. İtalya’nın insani yardım operasyonu çerçevesinde Pisa kentine tahliye edilen 20 yaşındaki Gazzeli hasta Zuhri, 13 Ağustos gecesi havaalanına indi ve hastaneye sevk edildi. Hastane yetkilileri, “şiddetli yetersiz beslenme nedeniyle sağlık durumu kritik seviyede olan Zuhri’nin tedavi sırasında solunum sıkıntısı yaşadığını ve kısa süre sonra kalbinin durduğunu” belirtti. Yetkililer, İtalya’ya getirilişinin üzerinden henüz 24 saat geçmeyen Zuhri’nin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

İNSANİ FELAKETİN KAYNAĞI ABLUKA

İsrail’in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı bir insani felaketi yaşıyor. Özellikle çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi’nde açlık nedeniyle ölümlerin sayısı artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, “İsrail’in açlığı ve susuzluğu silah olarak kullandığını” belirtiyor. İsrail’in sınır kapılarını kapatıp yardım girişini kısıtlayarak kıtlığa sürüklediği Gazze’de açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 108’i çocuk olmak üzere toplam 251’e yükseldi.