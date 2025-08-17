Gazzeli Kadın, 24 Saatte Hayatını Kaybetti

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İsrail’in uyguladığı abluka ve saldırılar sonucunda Gazze’de kıtlık durumu devam ediyor ve bu, Gazzeli insanların hayatını büyük ölçüde etkiliyor. İtalya’nın insani yardım operasyonu çerçevesinde Pisa kentine götürülen 20 yaşındaki Gazzeli hasta Zuhri, 13 Ağustos gecesi havaalanına geldi ve hemen hastaneye sevk edildi. Hastane yetkilileri, şiddetli yetersiz beslenme nedeniyle sağlığının kritik seviyeye ulaştığını belirttiği Zuhri’nin tedavi sürecinde solunum sıkıntısı yaşadığını ve kısa bir süre sonra kalbinin durduğunu açıkladı. İtalya’ya getirilmesinin üzerinden sadece 24 saat geçmişken Zuhri’nin hayatını kaybettiği bildirildi.

İNSANİ FELAKETİN BOYUTLARI

İsrail’in saldırıları ve insani yardım girişlerine yönelik kısıtlamaları ile Gazze Şeridi, sonsuz bir açlık ve su, ilaç, tıbbi gereçler ile hijyen malzemelerinin bulunmadığı bir insani felaket yaşıyor. Özellikle çocuklar, Gazze’de açlık nedeniyle yaşamını yitirme riskiyle karşı karşıya. Yerel ve uluslararası gözlemciler, İsrail’in “açlığı ve susuzluğu bir silah olarak” kullandığını vurguluyor.

AÇLIK NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİRENLER

İsrail’in sınır kapılarını kapattığı ve yardım girişlerine kısıtlamalar getirdiği Gazze’de, kıtlık koşulları sonucunda açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 251’e ulaşıyor. Bu rakam, 108’i çocuk olmak üzere, artış göstermekte. Gazze’deki insani krizin çözülmesi gerektiğini vurgulayan çağrılar her geçen gün artıyor.