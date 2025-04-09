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Gece Kulübü Çatısı Çöktü, 58 Ölüm!

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GECE KULÜBÜ ÇATISININ ÇÖKMESİ

Dominik’te yer alan bir gece kulübünün çatısı, içeride bulunan kalabalık nedeniyle çöktü. Olay sonrası, acil durum ekipleri, enkaz altında daha fazla kişi olabileceği düşüncesiyle arama çalışmalarına başladı. Dominik Acil Durum Operasyon Merkezi Müdürü Juan Manuel Mendez, basına yaptığı açıklamada, “Ön değerlendirmelere göre 150 kişi yaralandı ve 44 kişi hayatını kaybetti” dedi. Ancak kısa bir süre sonra, hayatını kaybedenlerin sayısı 58’e yükseldi.

ULUSAL YAS İLANI

Bu trajik olayın ardından, Dominik Cumhurbaşkanı Luis Abinader, başkent Santo Domingo’da gerçekleşen olay için üç günlük ulusal yas ilan edilmesine yönelik bir kararname imzaladı. Bu durum, toplumda büyük bir üzüntü ve dayanışma yaratırken, kayıplar için saygı duruşunda bulunulacak.

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