Gece Kulübü Yangınında 50 Ölü Var

Kuzey Makedonya’nın Kocani kasabasında, dün gece geç saatlerde düzenlenen bir gece kulübü konserinde yangın çıktı. Yerel medyadan alınan bilgilere göre, yaklaşık 1500 kişinin bulunduğu mekanda meydana gelen faciada en az 50 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, yangında ölen ve yaralananların sayısının henüz netleşmediğini, çalışmaların devam ettiğini aktardı.

YANGIN HIZLA YAYILDI

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, yangın kulübün tavanına ve çatısına hızlı bir şekilde sıçradı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, alevler içerisindeki bina ve gece gökyüzüne yükselen yoğun duman dikkat çekiyor. Yangının çıkış nedeni henüz kesinleşmezken, konser sırasında kullanılan sahne ekipmanlarının kısa devre yapmış olabileceği üzerinde duruluyor. Alevlerin çabuk yayılması ve yoğun duman, kulüpteki birçok kişinin çıkışlara ulaşmasını engelledi.

İTFAİYE VE AMBULANSLAR OLAY YERİNDE

Olayın bildirilmesiyle beraber bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi. Kurtarma çalışmaları devam ederken, yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Kuzey Makedonya yetkilileri, yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığını ve hayatını kaybedenlerin kimlik tespit işlemlerinin sürdüğünü belirtti. Yetkililer, “Yangında hayatını kaybeden ve yaralananların sayısı belirleniyor. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı” açıklamasında bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kuzey Makedonya İçişleri Bakanlığı, yangının çıkış nedenini belirlemek ve olası ihmalleri araştırmak amacıyla soruşturma başlattığını duyurdu. Yerel medya, konser organizatörlerinin ve gece kulübü yönetiminin gözaltına alındığını bildirdi. Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını ifade ederken, faciayla ilgili detaylı bir raporun hazırlanacağı kaydedildi.