Geceleri Fenerbahçe’den Galatasaray’a Yanıt Geldi

Fenerbahçe, geç saatlerde Galatasaray ve Metin Öztürk’e karşı yanıtını verdi. Sarı-lacivertli kulüp, taraftarlarını destek vermeye çağırdı. Fenerbahçe’den yapılan açıklamada belirtildiği üzere: “Hakem kararlarıyla şımartılmakta birinci sıradaki rakibimiz, kendilerine gösterilmeyen kırmızı kartları örtbas etmek adına, Göztepe ile oynayacağımız maçın hakemine ‘sipariş’ gibi bir uyarı göndermiştir. Geçmişte hakem toplantısında suyun öte tarafının hakkını savunmaktan çekinmeyen maçın hakemine… Önceliğiniz Türk futboludur. Kendi menfaatleri için sizi baskı altına alarak, hocamızın ve futbolcularımızın emeğine ve alın terine göz dikenler değil. Bugünkü yönetiminiz tarafınızı belli edecektir. Şanlı tarihinde sarsılmaz iradesini defalarca göstermiş camiamızın nefesinin, bugün Kadıköy’de ensenizde olacağını hatırlatırız. Kurdukları yapının değişeceğini anlayınca panikleyenlere karşı, taraftarımızı doksan dakika boyunca desteğe davet ediyoruz. Birleş, savaş, zafer bizim olacak.”

METİN ÖZTÜRK’ÜN AÇIKLAMALARI

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Konyaspor’u 1-0 yendikleri maçın ardından “Eğer Abdülkerim Bardakcı VAR hakemine göre aktif ofsaytta ise Hatayspor maçında yediğimiz gol de böyle değil miydi? Rica ediyorum şu işin standardı olsun. Net golümüz verilmedi. Yabancı VAR geldi görüyoruz. Yabancı VAR görmedi. Yabancılar da biraz yabancı kalabiliyor bu işe. Yarın 2. sıradaki rakibimizin maçı var. Göztepe çok iyi takım. Bizimle ve Beşiktaş’la çok iyi maç oynadı. Avrupa hayalleri var diğer takımlar gibi. Yarın da çok iyi bir maç izleyeceğimizden eminim. İnşallah maçın hakemi bizim onların stadında Fenerbahçe’yi eze eze yendiğimiz maçta yaptığı hatayı tekrarlamaz. Hakemin o hatası olmasaydı maç 7’ye 8’e giderdi. Canı sağ olsun. Biz önümüze bakıyoruz. Sezon sonunda Galatasaray yine şampiyon olacak.” açıklamasını yapmıştı. Öztürk’ün bu sözleri Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekerek sosyal medyada gündem oldu.