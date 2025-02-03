Geçen Hafta BIST100’deki İş Anlaşmaları

YENİ İŞ İLİŞKİLERİ AÇIKLANDI

Borsa İstanbul’da 27 Ocak – 31 Ocak 2025 tarihleri arasında birçok şirket yeni iş ilişkilerini duyurdu. Açıklanan bu anlaşmalar, şirketlerin büyüme stratejileri açısından önemli bir yere sahip. Bu dönemde yapılan anlaşmalar ve detayları aşağıda yer almaktadır.

ÖNE ÇIKAN ANLAŞMALAR

GLRMK, 22,1 milyar TL’lik bir anlaşma ile yıllık satışlarının en büyük oranına (%88,69) sahip oldu. GESAN ise hem 219,1 milyon TL hem de 58,8 milyon Euro değerinde iş anlaşmaları ile yatırımcıların dikkatini çekti. ASELS, 78 milyon dolarlık bir anlaşma ile savunma sanayiinde önemli bir büyüme gösterirken, KONTR da 35 milyon dolarlık iş ilişkisiyle öne çıktı. Bu anlaşma, yıllık satışlarının %23,28’ine denk geliyor.

YATIRIMCILAR İÇİN DEĞERLİ GÖSTERGELER

Şirketlerin açıkladığı yeni iş anlaşmaları, yatırımcılar için kritik bir gösterge niteliği taşıyor. İş hacmi artışı sağlayan firmalar, büyüme potansiyellerini gözler önüne seriyor. Yıllık satışlarına oranla yüksek anlaşmalar gerçekleştiren şirketler, gelecekteki performansları açısından yatırımcıların dikkatini çekiyor.