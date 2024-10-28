Gedson Fernandes’den Arda Kardeşler’e Tepki

GEDSON FERNANDES’DEN AÇIKLAMALAR

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasındaki derbide Galatasaray’a 2-1 kaybeden Beşiktaş’ta Gedson Fernandes düşüncelerini paylaştı. Ligin henüz başında olduklarına vurgu yapan Gedson, “Hiçbir şey bitmiş değil. Ligin daha çok başındayız. Kaybettik üzgünüz ama birlik içinde çalışmaya devam edeceğiz. Asla bırakmayacağız.” ifadelerini kullandı.

HAKEMİN GÖREVİ VE HAKSIZLIKLAR

Maçta hakem Arda Kardeşler’in kararlarını eleştiren Gedson, “Biz mağlubiyeti kabul ediyoruz ama bugünkü hakem de adil değildi. Kötü hakem yönetimi tarafından da cezalandırıldık. Haksızlığa uğradık. Kartlar, fauller. Neredeyse aksiyonların çoğunda aleyhimize karar verdi. Galatasaray’ın 2. golünde kalecimiz daha barajı kurdurmadan hakem maçı başlattı. Bu çok yanlış. Daha barajı kurdurmadan hakem başlatıyor. Bugün biraz hakem haksızlığına uğradığımızı söyleyebilirim. Herkes gibi hakemler de işlerini yapıyorlar ama verdiği kararlar, kartlar, fauller… Hakemin bugünkü standart olarak tutumu yanlıştı, çok adil değildi.” şeklinde konuştu.