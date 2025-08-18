Gelibolu’daki Yangın, Tehdit Yarattı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde cumartesi akşamı başlayan yangın, kontrol altına alındı. Tayfur ve Cumalı köyleri arasındaki orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek geniş bölgelere yayıldı.

KÖY SAKİNLERİ EVLERİNE DÖNÜYOR

Eceabat yönüne ilerleyen alevler, bazı yerleşim yerlerine tehdit oluşturdu. Karainebeyli, Yolağzı, Kumköy, Büyükanafartalar, Küçükanafartalar, Ilgardere ve Beşyol köyleri önlem amaçlı tahliye edildi. Tahliye edilen köylerde yangın riski azaldığı için vatandaşlar isteğe bağlı olarak evlerine dönebildi. Gece boyunca alevlere müdahale için 899 personel ve 100’den fazla araç kullanıldı. İkinci günün sabahı, hava desteği yeniden başladı. Çalışmalara 12 uçak ve 18 helikopter katıldı.

TARİHİ ALANLARDA ÖNLEMLER ARTIRILDI

Yangın nedeniyle Gelibolu’daki tarihi alanlarda güvenlik önlemleri arttı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, tarihi alanın kuzey hattına girişlerin geçici olarak durdurulduğunu bildirdi. Ayrıca Bigalı Kalesi, Bigalı Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, ziyarete kapatıldı.