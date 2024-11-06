Gelinim Mutfakta 6 Kasım Puan Durumu

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta programının 6 Kasım 2024 Çarşamba günkü birincisi ve çeyrek altının kazanan gelin merakla bekleniyor. “Gelinim Mutfakta günün birincisi kim?” sorusu izleyiciler arasında gündem oluşturuyor. Kanal D’nin popüler yarışma programı, Nursel Ergin’in sunumuyla hafta içi her gün izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Yarışmacılar, her gün sonunda puan durumu ve çeyrek altını kimin kazandığını öğrenmek için yarışmayı dikkatle takip ediyor.

PUAN DURUMU VE GÜNÜN BİRİNCİSİ

6 Kasım Çarşamba günü Gelinim Mutfakta’da yarışmacılar, birbirinden çeşitli lezzetli yemekleri hazırlayarak jüriyi etkilemek için mücadele etti. Gün sonunda hangi gelinin öne geçip birincilik unvanını kazanacağı, yarışmanın büyük bir takipçi kitlesi tarafından heyecanla bekleniyor. “Gelinim Mutfakta günün birincisi kim?” sorusunun yanıtı ve güncel puan durumu, bölüm sonunda netlik kazanacak.

NURSEL ERGİN’İN AYRILIĞI

Nursel Ergin’in Gelinim Mutfakta programındaki sunuculuk görevinden neden ayrıldığına dair henüz kesin bir bilgi mevcut değil. “Nursel Ergin’in Gelinim Mutfakta programından neden ayrıldığı bilinmiyor.” ifadesiyle program üzerindeki belirsizlik sürüyor. Gelinim Mutfakta’nın sunuculuğunu daha önce Fatih Ürek, Demet Akalın, Onur Büyüktopçu ve Seda Sayan gibi ünlü isimler üstlenmişti. Şimdi ise sunuculuk görevi yeni bir isme devredildi.