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Genç İmam Hayatını Kaybetti

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İMAMIN GELMEMESİ ÜZERİNE DURUM İHBAR EDİLDİ

Çaykara ilçesine bağlı Köknar Mahallesi’nde Merkez Camii’nde imamlık yapan Fatih Göktaş, sabah namazı için camiye gelmeyince durum mahalleli tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbarın ardından jandarma ve sağlık ekibi hemen Göktaş’ın yalnız yaşadığı eve yönlendirildi.

GEÇ KALAN KURTARMA EKİPLERİ TRAGİK BİR DURUM İLE KARŞILAŞTI

Eve giren ekipler, Fatih Göktaş’ı hareketsiz bir şekilde buldu. Yapılan incelemelerde, Göktaş’ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayın ardından Fatih Göktaş’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin tamamlanmasının ardından memleketi Konya’ya gönderildi.

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