Genç Kız Kazada Hayatını Kaybetti

KAZA DETAYLARI

Dün akşam saat 19.00 civarında Nizip ilçesinin İstasyon Mahallesi, Araç Muayene İstasyonu yakınlarında bir kaza meydana geldi. Olayın merkezinde, 17 yaşındaki Fatma Zehra Özdemir’in ailesine ait aracın arıza yapması bulunuyor. Araç yol kenarına park edildikten sonra aile, servisi beklemeye başladı. Bu süre zarfında Fatma Zehra Özdemir, yolun karşısına geçmek istedi. Ancak bu esnada İzzet A. yönetimindeki otomobil, Özdemir’e çarptı.

AĞIR YARALANMA VE HASTANE SÜRECİ

Çarpmanın etkisiyle young girl, metrelerce savrulup yere düştü ve ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Özdemir’e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Nizip Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Maalesef, doktorların tüm müdahalelerine rağmen Fatma Zehra Özdemir kurtarılamadı.

Başarısız olan müdahalenin ardından genç kızın cenazesi, Nizip Akçakent Mahallesi’nde öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi. Kaza ile ilgili sürücü İzzet A. gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.