Genç Kız Yatağında Hareketsiz Bulundu

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Olay, Çınarlık Mahallesi Gökçe Sokak üzerinde meydana geliyor.

ACİL YARDIM VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre, 2018 yılında epilepsi hastalığına yakalanan 13 yaşındaki Nazlı Terzi, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 8-E sınıfı öğrencisi olarak sabah ailesi tarafından okula götürülmek istenirken yatağında hareketsiz bulunuyor. Bunun üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiriliyor ve adrese sağlık ile polis ekipleri yönlendiriliyor.

SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ TESPİT ETTİ

Sağlık ekipleri, ortaokul öğrencisinin hayatını kaybettiğini belirliyor. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sonrasında küçük kızın cansız bedeni, Ünye Devlet Hastanesi Morguna kaldırılıyor.

NAZLI TERZİ’NİN AİLESİ VE ARKADAŞLARI TARAFINDAN SEVİLİYORDU

Nazlı Terzi, 4 kız kardeşin en küçüğü olarak biliniyor. Arkadaşları tarafından çok sevildiği ve derslerinde de başarılı olduğu öğreniliyor.