Genç Kızdan Terör Propagandasına Tepki

PROTESTO EDENLERLE POLİS ARASINDA GERGİNLİK

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan görevlendirme sonrası Batman Belediyesi önünde protesto gösterisi devam ediyor. Bu gerginlik sırasında şehir içi yolcu otobüsünü durduran bir kişi, “Bu caddeyi açmıyoruz. Sizi biraz tutmuş olabiliriz ama bugün bize oldu, yarın size olacak” sözleriyle durumu ifade etti.

ÖĞRENCİDEN TEPKİ GELDİ

Bu sırada üniversite öğrencisi olduğu anlaşılan genç bir kız, yüksek sesle karşılık verdi. Genç kız, “Sen ne diyorsun, sınav var. Ne Kürdistan’ından bahsediyorsun? Sen Türkiye’de yaşıyorsun Türkiye’de, farkında mısın? Sen Türkiye’desin ve burası Türkiye Cumhuriyeti” şeklinde tepki gösterdi.

YOLCULAR DESTEK VERDİ

Olay sırasında otobüsteki bazı yolcular da genç kıza destek vererek, “Burası, Kürdistan değil” dediler. Protestoya katılan kişi otobüsten inerken yaşanan anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.