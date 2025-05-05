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Genç Muhasebecinin Şüpheli Hayat Sonu

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OLAYA KATILIMCI MUHASEBECİ BULUNDU

Kütahya’nın Fuatpaşa Mahallesi’nde ailesiyle yaşayan muhasebeci Gökhan Demir, annesi M.D. (55) tarafından odasında hareket etmediği halde bulundu. İhbar neticesinde eve ulaşan sağlık ekipleri, Demir’in yaşamını yitirdiğini tespit etti.

CANSIZ BEDENİ HASTANEYE GÖNDERİLDİ

Demir’in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili yaptığı inceleme sonrası, Demir’in ölümünü şüpheli buldu. Bu durum üzerine Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı konu hakkında bir soruşturma başlattı.

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