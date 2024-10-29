Genç Otel Odasında Cansız Bulundu

Olayın Gelişimi

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi’nde bugün saat 16.50 sularında meydana gelen olayda, 22 yaşındaki Furkan Şayir, bir gün önce konaklamak için otele yerleşmişti. Ertesi gün Şayir’den haber alamayan otel çalışanları, durumu yetkililere iletti.

Polisin İncelemesi

İhbarın ardından otele gelen polis ekipleri, odaya girdiklerinde Şayir’in cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemeler sonrasında genç adamın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Şayir’in ölüm nedeninin, otopsi sonuçlarıyla belirlenmesi bekleniyor. Olayla ilgili soruşturmalar ise devam ediyor.