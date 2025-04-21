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Genç Oyuncu Fenerbahçe’den Ayrıldı

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GENÇ YETENEKLER KULÜPLERİMİZDE YETİŞİYOR

Kulüplerimizde gelişen genç oyuncular, kariyerleriyle dikkat çekiyor. Bu isimlerden biri, 2017-18 sezonunda Fenerbahçe’nin altyapısından A Takım’a terfi eden Ahmet Yiğit Gül oldu.

KARİYERİNE İSTANBULSPOR’DA DEVAM ETTİ

2001 doğumlu Ahmet Yiğit Gül, 2018 yılında Fenerbahçe A Takımı’nda yeterince fırsat bulamadığı için İstanbulspor altyapısına transfer oldu. İstanbulspor’da da istediği başarıyı yakalayamayan genç golcü, kariyerine Köroğluspor, Ahmetli Belediyesi, Güroymakspor, Eskişehir Demir Spor ve Modafen gibi kulüplerde devam etti.

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