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Genç Seçmenlerle 28 İl Anketi!

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ORC ARAŞTIRMA ŞİRKETİ’NDEN ASALAK RAKAMLAR

ORC Araştırma Şirketi, 28 ilde genç seçmenlere yönelik gerçekleştirdiği anketin bulgularını açıkladı. Ankette 17-29 yaş arası bireylere “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu soruldu.

GENÇ SEÇMENLERİN PARTİ PREFERANSLARI

Anketin dikkat çeken sonuçları arasında Zafer Partisi’nin büyük bir atak yaparak öne çıktığı görülüyor. Sonuçlar ise şu şekilde sıralanıyor: YMP: %2,1, BBP: %2,5, Diğer: %3,1, TİP: %3,6, İYİ Parti: %4,2, A Parti: %4,9. Bu sonuçlar, genç seçmenlerin tercihlerini yansıtan önemli bir veri olarak dikkat çekiyor.

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