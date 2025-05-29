Genç Uğur Ormanda Bulundu

ACİL DURUM BİLDİRİMİ

Öğretmenler Mahallesi’nde yaşayan Uğur Genç’in ailesi, kendisinden haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Aile, Genç’in kaybolduğu yönünde endişelerini dile getirdi.

Otomobil BULUNDU

Harekete geçen Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Eshab-ı Kehf Mağarası yakınlarındaki ormanlık alanda Genç’e ait 01 DJ 240 plakalı aracı tespit etti. Otomobilin önünde yapılan incelemenin ardından, Uğur Genç’in cansız bedeni bulundu.

OTOPSİ İŞLEMİ BAŞLATILDI

Genç’in cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Mersin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma süreci devam ediyor.