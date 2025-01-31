Gencin Balık Avı Muska İle Sonlandı

GENÇ YAVRU BALIK AVCILIĞINDA ŞAŞIRTAN BULUŞ

Batman’da 27 Ocak tarihinde balık tutmak amacıyla Batman Çayı’na giden bir genç, suya attığı filede beklenmedik bir şeyle karşılaştı. Filenin içinden çıkan şurup şişesinin içinden Arapça yazıların yer aldığı bir kağıt, bir muska ve bir genç kıza ait bir fotoğraf bulundu. Sosyal medya üzerinden paylaşılan bu görüntülerin ardından pek çok yorum, şişeden çıkanların ‘büyü’ olduğunu öne sürdü. Aynı çayda başka Arapça yazılı kağıtlar da yer aldı.

UYARI: SAHTE HOCALARA DİKKAT

Şişelerin nasıl suya bırakıldığı bilinmezken, Diyanet-Sen Şube Başkanı Ahmet Cihan, bu konuyla ilgili önemli uyarılarda bulundu. Cihan, ‘büyü’ veya benzeri şeylerle Müslümanların kendi beklentilerini şekillendirmemesi gerektiğini, bu tür faaliyetlerde bulunanların sahtekârlıklı olduğunu ifade etti. Cihan, “Son günlerde Batman Çayı’nda çıkan muska veya Arapça yazılı kağıtlarla ilgili halkımızın duyarlı olmasını isteriz. İçki, kumar gibi şeylerden, ‘Ben şifa veriyorum’ diyen hocalardan uzak durulmalı. Bu gibi uygulamalar İslam inancına aykırıdır. Diyanet-Sen’in tavsiyeleriyle halkımızı bilgilendirmek istiyoruz” dedi.

MUSKA VE İSLAM INANCI HAKKINDA

Cihan, izlediği bir videoda çıkan yazıların anlaşılmaz olduğunu belirterek, “Yazılardan bir şey anlaşılmıyor. Bu tür belgelerin sihir, fal veya benzeri şeylerle ilgisi olup olmadığını bilemiyoruz. Fakat halkın sahte hocalara karşı dikkatli olması gerekir. Bu işlerle uğraşanlar kesinlikle inançla bağdaşmaz. Özellikle, dini simgeleri ya da muskaları kullanan sahte hocalara itibar etmemek gerekir. Müşterek inançlarımız gereği, bu tür inançlardan uzak durmak önemlidir” ifadelerini kullandı.