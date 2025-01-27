Gençler İçin Sosyal Medya Düzenlemesi Geliyor

GENÇLER İÇİN SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gençlere yönelik sosyal medya düzenlemesine dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan, 16 yaşın altındaki gençler için bu yıl tamamlanacak bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını aktardı. Bu sürecin Aile ve Sosyal Hizmetler, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları ile diğer ilgili kurumlarla birlikte yürütüldüğünü ifade etti. Uraloğlu, “Dünyada 13 ve 16 yaş konuşuluyor, bizim üzerinde durduğumuz 16 yaştır. Buna yönelik çocuklarımızı koruma refleksiyle bazı çalışmalar yapıyoruz.” dedi.

16 YAŞ VE ÜSTÜ İÇİN YENİ DOĞRULTU

Bakan Uraloğlu, “16 yaşındaki çocuklarımız daha çok eğitime ve gelişime odaklansın. Çocuklarımızın kendini yönetebileceği bir yaştan sonra kendi inisiyatiflerine kalsın istiyoruz. 16 yaşın üstündeki çocuklarımızın sosyal medyaya erişimine müsaade edelim istiyoruz, bu yıl tamamlarız.” şeklinde konuşarak, düzenlemenin gençlerin sosyal medya erişiminde yeni bir dönüm noktası olacağını belirtti. Bu açıklamalar, sosyal medya kullanımının gençlerin gelişiminde ne denli önemli olduğunu vurguluyor.