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“Gençlerbirliği’nden 5-0’lık Galibiyet”

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ANKARA’DA BAYRAM HAVASI: GENÇLERBİRLİĞİ SÜPER LİG’E YÜKSELDİ

Trendyol 1. Lig’in 38. ve son haftası, Ankara’da büyük bir coşku yarattı. Başkent’in köklü ekibi Gençlerbirliği, deplasmanda Yeni Malatyaspor’u 5-0 gibi çarpıcı bir skorla mağlup ederek Trendyol Süper Lig’e yükselen ikinci takım oldu. Kocaelispor’un ardından 68 puan kazanarak Süper Lig biletini alan kırmızı-siyahlılar, 4 yıllık hasretini sonlandırdı. Yeni Malatya Stadyumu’nda Daniel Popa’nın iki golle yıldızlaştığı bu maç, Gençlerbirliği’nin gücünü sergiledi.

MAÇIN BAŞLANGICI: FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Gençlerbirliği, daha önce küme düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor karşısında maça hızlı bir başlangıç yaptı. Henüz 2. dakikada Daniel Popa, attığı golle skoru 1-0’a getirdi ve ekibinin niyetini gösterdi. Devamında, 9. dakikada Popa bir kez daha sahneye çıkarak farkı ikiye çıkardı. İkinci yarıda tempo düşmedi; 56. dakikada Sinan Osmanoğlu, 66. dakikada Leo Gaucho ve 88. dakikada Gökhan Altıparmak’ın golleriyle Gençlerbirliği, 5-0’lık ezici bir galibiyet elde etti. Yeni Malatyaspor, bu maçta direnç gösteremedi fakat Gençlerbirliği’nin etkili hücum oyunu, Süper Lig’e hazır olduklarını kanıtladı.

4 YILLIK HASRET SONA ERDİ: YÜKSELİŞTAKİ İSTİKRAR

Gençlerbirliği, 2020-21 sezonunda Süper Lig’den düştükten sonra 1. Lig’de 4 sezon boyunca istikrarlı bir şekilde yükseliş gösterdi. Teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde bu sezon 25 maçta 19 galibiyet, 11 beraberlik ve 4 yenilgi alan kırmızı-siyahlılar, 68 puanla ligi ikinci sırada tamamladı. Kocaelispor’un 70 puanla şampiyon olduğu bu ligde, Gençlerbirliği’nin performansı taraftarlarını sevince boğdu. Kulüp, 2013’ten bu yana ilk kez Süper Lig’e doğrudan yükselme başarısı gösterdi.

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