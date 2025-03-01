Gene Hackman ve Eşinin Esrarengiz Kaybı

DOKUZ GÜN ÖNCEKİ ESRARENGİZ ÖLÜM

Santa Fe’de duyulan bu acı haber, sinema dünyasını derinden sarstı. İki ünlü isim, Gene Hackman ve Betsy Arakawa, evlerinde ölü bulundu. Şerif Mendoza, “Çiftin büyük ihtimalle 17 Şubat’ta hayatını kaybettiğini düşünüyoruz,” diye belirterek olayın ciddiyetine dikkat çekti. Hackman’ın kalp pilinden gelen son sinyal, bu tarihi doğruladı. Ancak akıllarda kalan en büyük soru, bu iki kişiyi ve köpeklerini neyin öldürdüğü. Ölüm nedeni hâlâ gizemini koruyor. İlk incelemelerde çiftin bedenlerinde dış travma izine rastlanmadı, karbonmonoksit zehirlenmesi olasılığı da yetkililer tarafından çürütüldü: “Testler negatif, zehirlenme yok!” Toksikoloji raporlarının sonuçları için süreç başladı, ancak bu sonuçların üç ay sürebileceği ifade ediliyor. Hollywood efsanesinin son anları merakla bekleniyor.

EVDEN GÜVENLİK KAMERASI YOK!

Evde güvenlik kamerasının olmayışı, dedektifleri hareket geçirdi. Şerif Mendoza, “Hackman ve Arakawa ile en son kim, ne zaman görüştü?” sorusunu araştırmaya koyuldu. Telefon kayıtları, mesajlar ve fotoğraflar titizlikle inceleniyor. Çiftle birlikte evde bulunan köpeklerinden birinin de cansız halde bulunması, duruma korkunç bir boyut ekledi. Zehirlenme ihtimali hâlâ akıllarda dolansa da, karbonmonoksit izine ulaşılamadı. Gene Hackman, Hollywood’un altın çağının simgelerinden biriydi. 1971’de “The French Connection” ile Oscar ödülünü kazandı, “The Conversation”, “Runaway Jury” ve “The Royal Tenenbaums” gibi unutulmaz eserlerle adını tarihe kazıdı. Yüzden fazla filmde yer alan bu yıldız, şimdi gizemli bir şekilde hayata veda etti. Dünya, bu kaybın şokunu yaşıyor.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR: GERÇEK ORTAYA ÇIKACAK MI?

New Mexico’daki bu esrarengiz olay, çözülmeyi bekliyor. Toksikoloji testlerinin sonuçları, Hackman ve Arakawa’nın ölüm nedenini açığa çıkaracak mı? Şerif Mendoza, “Tüm yönleriyle aydınlatacağız,” diyerek kamuoyuna bir umut verdi.