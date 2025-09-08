geri-manevra-sonucu-kol-koptu

KAZA ANINI AÇIKLAYAN DURUM

Kırıkkale’de D.A. kontrolündeki çöp kamyonu, geri manevra yaptığı sırada bir aydınlatma direğine çarpıyor. Bu kazada kamyonun arkasında yer alan temizlik personeli R.A. hafif yaralanıyor.

YARALI PERSONEL HASTANEYE KALDIRILDI

Kamyonun arkasında bulunan diğer temizlik görevlisi M.C.’nin sağ kolu, kamyonla beton direk arasında sıkışıyor. Olayın öğrenilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk ediliyor. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürülüyor. M.C.’nin durumunun daha ciddi olduğu ve sağ kolunun koptuğu belirtiliyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralı M.C., tedavi amacıyla Ankara’ya sevk edilirken, kazanın sorumlusu olan D.A. ise polis tarafından gözaltına alınıyor. Kazaya dair detaylı bir inceleme süreci başlatıldığı bildiriliyor.