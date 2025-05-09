Geri Sayım Başladı, Şampiyon Olabilirler

ŞAMPİYONLUK İLANI YOLUNDA GERİ SAYIM

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray, 10 Mayıs 2025’te Trabzonspor deplasmanında şampiyonluğunu ilan edebiliyor. Sarı-kırmızılı ekip, bir taraftan şampiyonluk mücadelesine odaklanırken diğer yandan 2025-2026 sezonu için transfer çalışmalarını hızlandırıyor. Türkiye Gazetesi’ne göre, teknik direktör Okan Buruk’un istekleri doğrultusunda kaleci, sol stoper, kanat, 10 numara ve santrfor pozisyonlarına en az beş yeni oyuncu katılması planlanıyor. Gündemdeki oyuncular arasında Juventus’ta kiralık olarak forma giyen Randal Kolo Muani ve Bayer Leverkusen’in öne çıkan orta sahası Granit Xhaka bulunuyor.

GELECEK SEZONA YENİ TRANSFERLER

Galatasaray, Fenerbahçe’nin Başakşehir karşısındaki sonuçları doğrultusunda Trabzonspor karşısında şampiyonluk yarışını garantileyebilir. Ancak, yönetim gelecek sezon için daha iddialı hedeflere ulaşmak adına transfer çalışmalarını hızlandırıyor. Fernando Muslera ve Dries Mertens ile sezon sonunda yolların ayrılması beklenirken, Muslera’nın yerine Real Madrid’den Andriy Lunin, Mertens’in pozisyonu için de Granit Xhaka’nın adı geçiyor. Ek olarak, Bayern Münih’ten Sacha Boey’in kiralanması da gündemde.