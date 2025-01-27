Gezi Parkı Soruşturması: Menajer Ayşe Barım Adliyede

GEZİ PARKI OLAYLARINA İLİŞKİN SORUŞTURMA

Gezi Parkı olaylarının planlayıcıları arasında olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Ayşe Barım, ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme’ suçundan gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı’na dair çıkan yazılı ve görsel medyadaki iddialar sonrası Barım hakkında araştırma başlatmıştı.

İŞLEMLERİN TAMAMLANMASI VE ADLİYE SEVKİ

Barım, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi ve sonrasında Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirildi. Hakkında yapılan önemli iddialar arasında, Gezi Parkı olaylarının planlamasında rol aldığı ve olaylarla sıkı bir iletişim içinde bulunduğu yer alıyor.

SANATÇILARLA BAĞLANTILARI VE İFADELER

Soruşturmada, firari sanık Mehmet Ali Alabora’nın başka bir kişiyle gerçekleştirdiği görüşmede, Gezi Parkı’nda sanatçılarla bildiriler konusunda fikir alışverişi yapıldığı anlaşılmıştı. Barım’ın, Gezi Parkı davasında sanık olan Osman Kavala, Çiğdem Utku Mater ve Alabora ile sıkı bir irtibat içinde olduğu, menajerliğini yaptığı sanatçılara ise olayların başlangıç tarihi olan 2013 yılında katılmaları için yönlendirmeler yaptığı belirtiliyor. Söz konusu olaylar çerçevesinde, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Ceyda Düvenci, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Nehir Erdoğan isimli oyuncular “tanık” sıfatıyla ifadelerini verdi.

ENDÜSTRİDEKİ TEKELLEŞME İDDİALARI

ID Danışmanlık Limited Şirketi’nin kurucusu ve birçok ünlü oyuncunun menajerliğini üstlenen Ayşe Barım, sektör içerisinde tekelleşmeye neden olduğu yönündeki iddialarla da gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan isimleri piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü. Bu iddialar çerçevesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ayrıca ayrı bir soruşturma süreci devam ediyor.