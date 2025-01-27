Gezi Soruşturmasında Ayşe Barım Adliyede

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Taksim’deki Gezi Parkı merkezli olaylara katıldığına dair çıkan yazılı ve görsel medya iddiaları üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Barım’ın İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri sona erdi.

BARIM ADLİYEYE GETİRİLDİ

Sağlık kontrolünden geçen Ayşe Barım, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne götürüldü. Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından biri olarak, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek” suçlamasıyla gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, firari sanık Mehmet Ali Alabora’nın bir diğer kişiyle yaptığı görüşmede, Gezi Parkı odaklı olaylar için sanatçılarla bildiri yayınlama konusunda görüş alışverişi yapıldığı tespit edildi. Barım’ın, Gezi Parkı davasında yargılanan Osman Kavala, Çiğdem Utku Mater ve Alabora ile sıkı bir iletişim içinde olduğu, menajerliğini üstlendiği sanatçıları 2013’de olaylara katılmaları için yönlendirdiği ve kendisinin de bu olaylara katıldığı belirtildi.

Soruşturma dahilinde Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Ceyda Düvenci, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Nehir Erdoğan gibi oyuncular “tanık” sıfatıyla ifadeleri alındı. Ayrıca, ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve birçok ünlü oyuncunun menajerliğini üstlenen Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla da gündemde. Kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülüyor. Bu iddialarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ek bir soruşturma yürütülüyor.