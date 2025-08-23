Ghislaine Maxwell, “Epstein’ın Müşteri Listesi Yok” Dedi

SES KAYDI VE TUTANAKLAR PAYLAŞILDI

ABD Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein’ın suçlarıyla bağlantılı olan Ghislaine Maxwell’ın üst düzey bir federal savcı ile yaptığı görüşmeye ait ses kaydını ve tutanaklarını kamuoyuna sundu. Görüşmeyi gerçekleştiren Adalet Bakanı Yardımcısı Todd Blanche ile yapılan kayıtlarda Maxwell, Epstein’ın bir “müşteri listesi olmadığını” savundu. Ayrıca, Epstein’ın intihar etmediğine dair inancını yineledi.

TRUMP’LA İLK TANIŞMA

ABD Başkanı Donald Trump’la tanışıp tanışmadığına yönelik bir soruya Maxwell, kendisini tanıdığını ve muhtemelen ilk kez 1990 yılında, babası Robert Maxwell’in New York Daily News gazetesinin sahibi olduğu zamanlarda tanıştıklarını söyledi. Tutanaklarda, “O dönemde Donald Trump’la tanışmış olabilirim, çünkü babam onunla arkadaştı ve onu çok seviyordu.” ifadeleri yer aldı. Ayrıca, babasının Trump’ın eski eşi Ivana Trump’ı çok sevdiğini belirten Maxwell, “Çünkü o da babamın memleketi olan Çekoslovakya’dandı.” dedi.

MEDYA DEĞERLENDİRMESİ

ABD medyası, Adalet Bakanlığı’nın paylaşımını “Trump yönetiminin komplo teorileri ve asla gerçekleşmeyen cesur açıklamalarla kendi açtığı siyasi yaraları sarmaya yönelik son bir çabası” olarak değerlendirdi. Maxwell, 2021 yılında Epstein’ın genç kızları kaçırmasına yardım ettiği gerekçesiyle yargılandı ve 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Şu an temyiz süreci devam eden Maxwell, hem federal savcılara hem de ABD Kongresi’ne ifade vermeye hazır olduğunu da ifade etti.