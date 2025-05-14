Gıda Güvenliği İçin Dikkatli Olun!

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, ülke genelinde denetimlerini 81 ilde sürdürüyor. Gıda güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bu denetimlerde, tüketicilerin sağlığını tehdit edebilecek ürünler titizlikle inceleniyor. Yapılan denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen gıda ürünleri ve markalar, halkın bilgilendirilmesi için bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyuruluyor.

GIDA HİLELERİ GÜNCELLENİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda hilelerinin artması üzerine önemli bir adım atarak “guvenilirgida.tarimorman.gov.tr” adresi üzerinden güncel bir liste yayınladı. Bu liste, “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” ve “Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar” olarak iki ana kategoriye ayrıldı. Liste, 13 Mayıs tarihi itibarıyla güncellenmiş ve tüketicilerin dikkatine sunulmuş durumda.

SAHTEKARLIK ÖRNEKLERİ

Güncellenen listeye göre, baharatlardan etli ekmek, pide harcı, sucuk, tereyağı, lor, beyaz peynir ve kaşar peyniri gibi birçok üründe hile yapıldığı tespit edildi. Özellikle yerel işletmelerdeki hileler, dikkat çekici bir şekilde ortaya kondu. İstanbul ve Bursa gibi şehirlerdeki bazı işletmelerin ürünlerinde yer alan dikkat çekici detaylar, dışarıda yemek yeme alışkanlıklarını sorgulatıyor.

ETLİ EKMEKLERDEKİ SAHTEKARLIK

İstanbul Pendik’teki “Sivaslım Etli Ekmek ve Köfte Salonu” adlı işletme, etli ekmek ürününde gerçek et yerine kanatlı eti, kalp, karaciğer ve taşlık kullanmış. Bu tür sahtekarlıklar, tüketicileri sağlıksız gıda maddelerine yönlendirebiliyor.

PİDE HARCINDAKİ HİLELER

Bursa’da faaliyet gösteren “1.42 Etli Ekmek Konya Sofrası” adlı işletmenin pide harcında ise deri dokusu, kanatlı eti ve taşlık bulunduğu tespit edildi. Bu tür sahtekarlıklar, özellikle yaygın olarak tüketilen pide gibi gıda maddelerinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

TÜKETİCİLERİN DİKKATİ ÖNEMLİ

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği denetimler ve yaptığı şeffaf açıklamalar, tüketicilerin daha bilinçli gıda tercihleri yapmasına destek oluyor. Ancak gıda sektöründe yaşanan hilelerin önüne geçebilmek için her bireyin dikkatli olması, güvenilir ve sertifikalı markaları tercih etmesi büyük önem taşıyor. Bakanlık, bu tür sahtekarlıkları önlemek için denetimlerini sürdürecek ve halkı bilgilendirmeye devam edecektir.