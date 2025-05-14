GIDA HİLELERİNE DİKKAT EDİN!

DENETİMLER ÜLKE GENELİNDE SÜRÜYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye’nin dört bir yanında 81 ilde denetim faaliyetlerini sürdürüyor. Gıda güvenliğini sağlama amacıyla gerçekleştirilen bu denetimlerde, tüketicilerin sağlığını tehdit edebilecek olan ürünler titizlikle inceleniyor. Denetimlerin sonucunda uygunsuzluk tespit edilen gıda ürünleri ve markalar, halkın bilgi sahibi olabilmesi için bakanlığın resmi web sitesi üzerinden duyuruluyor.

GIDA HİLELERİNE KARŞI GÜNCEL LİSTE YAYINLANDI

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda hilelerinin artması karşısında önemli bir adım atarak “guvenilirgida.tarimorman.gov.tr” adresinde güncellenmiş bir liste yayımladı. Bu liste, “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” ve “Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar” olarak iki kategori altında sıralanıyor. Tüketicilerin dikkatine sunulan bu güncel liste, 13 Mayıs tarihine kadar güncellenmiş durumda.

HİLELİ ÜRÜNLER BELİRLENDİ

Güncellenen listeye göre, baharatlar ve etli ekmek gibi ürünlerde hile yaptığı tespit edilen birçok gıda var. Sucuk, tereyağı, lor, beyaz peynir ve kaşar peyniri gibi çeşitli ürünlerde sahtekarlıklar gözler önüne serildi. İstanbul ve Bursa gibi bazı şehirlerdeki işletmelerin ürünlerindeki mide bulandırıcı detaylar, dışarıdan yemek yeme alışkanlıklarını sorgulaktırabilir.

ETLİ EKMEKLERDE ŞAŞIRTAN İDDİALAR

İstanbul Pendik’te yer alan “Sivaslım Etli Ekmek ve Köfte Salonu”, etli ekmek ürününde et yerine kanatlı eti, kalp, karaciğer ve taşlık kullandığını ortaya koymuş. Bu tür sahtekarlıklar, tüketicileri sağlıksız gıda maddelerine yönlendirme potansiyeline sahip.

PİDE HARCINDA SAHTEKARLIK

Bursa’daki “1.42 Etli Ekmek Konya Sofrası” adlı işletme, pide harcında deri dokusu, kanatlı eti ve taşlık kullandığı tespit edildi. Bu tür sahtekarlıklar, yaygın olarak tüketilen gıda maddelerinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

TÜKETİCİLERİN DİKKATLİ OLMASI GEREKİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sıkı denetimleri ve açıklamaları, tüketicilerin daha bilinçli gıda tercihleri yapmalarını sağlıyor. Ancak, gıda sektöründeki hilelerin önüne geçmek için her bireyin dikkatli olması ve güvenilir, sertifikalı markaları tercih etmesi büyük önem taşıyor. Bakanlık, bu tür sahtekarlıkların önüne geçmek için denetimlerini devam ettirecek ve halkı bilgilendirmeye devam edecektir.