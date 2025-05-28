Gıdada Hileler Gündemde! Taklit Ürünler Açıklandı

GIDA HİLESİYLE MÜCADELE ADIMLARI

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile sorununu önlemek için harekete geçti ve taklit-tağşiş ile insan sağlığını tehdit eden gıdalar listesini düzenlemeye devam ediyor. Bakanlığın uyguladığı denetimler çerçevesinde birçok üründe kritik sorunlar tespit edildi. Toplumun dikkatini çeken sağlığı tehdit eden ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere her gün yenileri ekleniyor.

DENETİMLERİN SONUÇLARI

Vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı denetimlerin ardından uygun olmayan ürünleri ifşa etmeyi sürdürüyor. Son güncellemelerle yağ yerine boya, lahmacunda kanatlı eti ve börekte hile gibi çeşitli ürünler listeye eklendi ve bu ürünlerin üreticileri de açıklandı. Bakanlık, denetimler sonucunda örnek alınan ürünleri laboratuvar testlerinden geçirerek içeriğindeki maddeleri belirliyor.

SAAHTECİLİK ORANLARI YÜKSELDİ

Ürünlerde sahtecilik oranın giderek arttığı görülüyor. Et, zeytinyağı, bal, lahmacun ve kebap gibi gıdalarda sıkça taklit ve tağşiş tespit ediliyor. Fiyatı, tadı, rengi veya kokusuyla şüphe uyandıran gıdalardan uzak durmak sağlık açısından büyük önem taşıyor. Şüpheli ürünler için ise ALO 174 numarasının aranarak ihbar edilmesi gerektiği hatırlatılıyor.