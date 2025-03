Gıdada Skandal: Sahte Ürünler Çıktı

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI, YENİ LİSTEYİ YAYIMLADI

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapıldığı belirlenen gıdaları içeren güncel listeyi resmi internet sitesinde yayımladı. Tüketicilerin sağlığını tehdit eden bu ürünler arasında salam, sucuk, kasap köfte ve peynir de yer alıyor. Gerçekleştirilen denetimler sonucunda, bazı et ürünlerinde kanatlı eti tespit edildi. Süt ürünlerinde ise bitkisel yağı kullanıldığı belirlendi. Uzmanlar, halkın bilinçli tüketici olması ve ürünleri dikkatle incelemesi gerektiğini vurguluyor.

SAHTECİLİK TESPİT EDİLEN ÜRÜNLER

Bakanlık tarafından açıklanan listede usulsüzlük tespit edilen bazı markalar ve ürünleri şu şekilde sıralanıyor:

– Çetinkaya Et Market-İsmail Çetinkaya – Kasap Köfte → “Kanatlı Eti Tespit Edildi”

– Bolat Sucukları – Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk → “Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespit Edildi”

– Tandoğan – Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk → “Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespit Edildi”

– One Tat – Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk → “Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespit Edildi”

– Salih Et Ürünleri – Piliç Büfe Salam → “Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespit Edildi”

– Yörükoğlu Peynir Dünyası Sucukları – Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk → “Kanatlı Eti Tespit Edildi”

– Yiğit Bey – Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk → “Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespit Edildi”

– Karyalı – Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir → “Bitkisel Yağ Tespiti”