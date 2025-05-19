Gilgameş Operası Dünya Prömiyerini Gerçekleştirdi!

ZAMANSIZ BİR ANLATIM, MODERN BİR YORUM

Ahmed Adnan Saygun’un bestelediği bu epik dram, Doğu-Batı senteziyle öne çıkıyor. Eser, insanın özgürlük tutkusunu, bilgiye ulaşma arzusunu ve ilahi aşk arayışını sahneye yansıtıyor. Tasavvufi ögelerle zenginleştirilmiş yapısı, Gilgameş’i zamansız bir sanat eseri hâline getiriyor. Saygun’un kültürler arası köprü kurma vizyonunu ortaya koyan bu eser, hem tarihi hem de evrensel temaları bir araya getiriyor. Destanın merkezindeki kadim sorular; yaşam, ölüm, aşk ve bilgelik, modern sahne teknolojisiyle bütünleşerek seyircilere görsel bir şiir sunuyor.

ÇAĞDAŞ REJİSÖRLÜKTE YENİ BİR DÖNEM

Gilgameş Operası’nın rejisörlüğünü üstlenen Caner Akın, sahne teknolojisini klasik opera formu ile bir araya getirerek Türkiye’de operada bir ilke oluşturdu. Eser, adeta bir görsel şölen olarak seyirci karşısına çıkıyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, İbrahim Yazıcı yönetiminde ses getirirken, dekor tasarımında Efter Tunç, kostümlerde Gizem Betil, ışıkta Cem Yılmazer, video tasarımında Aisha Hajiyeva ve koreografide Deniz Özaydın’ın imzaları dikkat çekiyor. Koroyu ise Volkan Akkoç yönetiyor.