“Giovanni van Bronckhorst: Savunmamız Kutlanacak Bir Başarı”

BEŞİKTAŞ ÜST ÜSTE İKİNCİ GALİBİYETİNİ ALDI

UEFA Avrupa Ligi’nin 4. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, İsveç’in Malmö takımını 2-1 mağlup etti. Beşiktaş’ın golleri, 76. dakikada Ernest Muçi ve 85. dakikada Semih Kılıçsoy’dan geldi. Malmö’nün tek golü ise 90+3. dakikada Soren Rieks’ten geldi. Bu sonuçla Beşiktaş, organizasyondaki üst üste ikinci galibiyetini elde ederek puanını 6’ya yükseltti. Konuk takım Malmö ise 3 puanda kaldı.

BRONCKHORST’TAN MÜJDELİ AÇIKLAMALAR

Maç sonrasında Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti ve “3 puana ihtiyacımız vardı. 6 puana ulaştık. Son iki maçtan sonra bizim için büyük bir adım, reaksiyon oldu. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Canavar gibi defans yaptık,” dedi. Ayrıca devamlılık ve istikrarın gereğine vurgu yaparak, “Bugünden dolayı mutlu ve gururluyuz,” ifadelerini kullandı.

OYUNCULARINDAN GURURLANDI

Bronckhorst, oyuncularının tamamının performansından memnun olduğunu dile getirerek, “Semih Kılıçsoy’un kalitesini biliyoruz. İyi bir iş çıkardı. Attığı gol de kendi gücünden geliyor,” şeklinde konuştu. Kılıçsoy’un performansına büyük önem verdiğini belirten teknik adam, oyuncunun gelişiminden de bahsetti.

AVRUPA HEDEFİ BÜYÜK

Giovanni van Bronckhorst, Avrupa’daki hedeflerinin grup aşamasını geçmek olduğunu ifade etti. “İlk hedefimiz gruptan çıkmak. Son iki maçta galip gelerek 6 puana ulaştık,” diyerek sözlerine devam eden Bronckhorst, “Buna ulaştıktan sonra bir sonraki adımlarımıza bakacağız. Avrupa’da oynamak zordur,” şeklinde uyarıda bulundu.

RYDSTRÖM’DEN BEŞİKTAŞ’A YANIT

Malmö Teknik Direktörü Henrik Rydström’ün, “Maçı hak eden taraf bizdik” sözlerinin hatırlatılması üzerine Bronckhorst, “Gelen fırsatları değerlendirmeniz gerekir. Biz bunu yaptık,” yanıtını verdi. Ayrıca Beşiktaş teknik direktörü, oyuncusu Jonas Svensson’un önemli bir performans sergilediğini belirterek, “Umarım milli takımına da seçilir,” dedi.