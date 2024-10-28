Giresun’da Bir Ceset Bulunduğu İhbarı

VATANDAŞLAR CESEDİ BULDU

Akşam saatlerinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, Görele ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’nde kayalıkların arasında bir cesetle karşılaştı ve durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ve emniyet personeli, yaptıkları incelemelerde cesedin 16 yaşındaki Damla Nur Kavraz’a ait olduğunu belirledi.

İLK İNCELEME SONUÇLARI

Yapılan ilk incelemelerde cesette morlukların olduğu saptandı, fakat kesici ya da delici aletle yaralanma bulunmadığı görüldü. Kesin ölüm sebebini tespit etmek amacıyla ceset Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Damla Nur Kavraz’ın liseden mezun olduktan sonra üniversite sınavına girdiği, ancak yerleşim sağlayamaması dolayısıyla bir süre psikolojik bunalım yaşadığı öne sürüldü.