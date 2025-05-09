Giresun’da İki Kadın Öldürüldü

GİRESUN SOSYAL BİLİMLER LİSESİ’NDE CİNAYET

Giresun Sosyal Bilimler Lisesi’nde meydana gelen korkunç bir cinayet olayı, toplumu derinden sarstı. Alınan bilgilere göre, hizmetli kadrosunda yer alan A.T. (55), henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kantinde çalışan Rana ve kız kardeşi Gonca Çavuşoğlu’nu silahla vurarak hayatlarına son verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlisi yönlendirildi. Ağır yaralanan iki kadına müdahale edilmiş olsa da, kurtarılmaları mümkün olmadı. Ayrıca, Rana Çavuşoğlu’nun sosyal medya profil resmi dikkatleri üzerine çekti.

KAÇAN SALDIRGAN İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Olay sonrası kaçan A.T.’yi yakalamak amacıyla geniş çaplı bir arama çalışması başlatıldı. Aynı zamanda, olayla ilgili kapsamlı incelemeler sürüyor. Edinilen bilgilere göre, A.T.’nin bir süre önce cezaevinden salındığı ve eski hükümlü olarak topluma kazandırılmak amacıyla bu okulda istihdam edildiği öğrenildi. Bu durum, kamuoyunda soru işaretleri yaratıyor.