Gizemli Gönderi: İngiltere’den Ukrayna’ya Sistem

İNGİLTERE’DEN YENİ HAVA SAVUNMA SİSTEMİ UKRAYNA’YA GİDİYOR

İngiltere, yeni geliştirdiği hava savunma sistemi “Gravehawk”ı Ukrayna’ya tedarik etmeye başladı. Bu sistem, Sovyet döneminden kalma füzeleri modern bir kara platformuna entegre etmek için tasarlandı.

GÖNDERİM İŞLEMLERİ BAŞLADI

İngiltere Savunma Bakanlığı, iki adet Gravehawk ünitesinin Ukrayna’ya gönderildiğini ve aktif olarak kullanıldığını bildirdi. Yıl içinde 15 adet daha teslimat yapılması planlanıyor. Geçtiğimiz yıl geliştirilen Gravehawk sistemi, kara tabanlı bir platformdan R-73 füzelerini fırlatmak için hazırlandı.

GİZLİ VE ETKİLİ KONUMLANMA

Standart bir nakliye konteynerinde yer alan sistem, mevcut ulaşım altyapısını kullanarak gizlice konuşlandırılabiliyor. Bu yeni sistem, Ukrayna’nın yeni silah üretimi gerektirmeden Sovyet tasarımı füze stoklarını yeniden kullanmasına imkan tanıyor.

ÖZEL BİRİM TARAFINDAN GELİŞTİRİLDİ

İngiltere Savunma Bakanlığı, Gravehawk’ı Ukrayna için askeri yeniliklere odaklanan Taskforce Kindred aracılığıyla geliştirdi. Projenin maliyeti, her birimin yaklaşık 1,2 milyon dolara mal olmasıyla toplam 7,5 milyon dolara ulaşarak sadece 12 ayda tamamlandı. Danimarka da Gravehawk için fon sağladı.

KUZEY KORE’DEN RUSYA’YA GÖNDERİLEN SİSTEMLER

Kuzey Kore ise günümüzde en yakın müttefiki olan Rusya’ya sivil bir araç gibi görünen ve 122 mm’lik roketler atan bir kamyon göndermişti. Bu sistemler, hırpalanmış Rus roket birliklerine güçlü bir takviye sunuyor.