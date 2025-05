Gizli Kamerayı Fantezi İçin Yerleştirdi

OLAYIN BAŞLANGICI VE ŞÜPHELER

Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan 6423 Sokak’taki bir apartmanın bodrum katında yaşayan M.A., duvara monte edilen üçlü prizden ışık yansıması gördü. Bu durumdan endişelenen M.A., prizi sökerek içini açtı ve burada gizli bir kamerayla karşılaştı. M.A., o anları cep telefonuyla kaydetti ve ardından polise giderek durumu ihbar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve polis ekipleri apartta incelemelere yöneldi.

POLİSİN İNCELEME VE GÖZALTILAR

Yapılan aramalarda, apart dairelerinden üçlü prizlerin içine gizlenmiş kameraların bulunduğu tespit edildi. Apart sahibinin, sahip olduğu daireyi apart dairelere çevirip, günlük ve saatlik kiraya verdiği belirlendi. Bu kişi, Murat Filiz olarak tanımlandı ve olayla ilgili olarak gözaltına alındı. Gizli kameraların hafıza kartlarında birçok kişinin uygunsuz görüntüleri bulunduğu ortaya çıktı ve Filiz, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

MAĞDURİYETLER VE ŞİKAYETLER

Murat Filiz’in polisteki ifadesi de dikkat çekti. Filiz, gizli kameraları prizlere fantezi amaçlı yerleştirdiğini ve yaşanan durumlardan dolayı utandığını belirtti. Ayrıca, gizli kameraların internete bağlı olduğunu ve olayları cep telefonuyla canlı izlediği öğrenildi. Bu olayın ardından, apartta kalan ve kaydedildiğinden şüphelenen dört kişi daha polise başvuruda bulunarak şikayetçi oldu. Böylece şikayetçi sayısı toplamda beşe yükseldi.

SORUŞTURMANIN DEVAMI

Soruşturmanın ilerleyen safhasında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından hafıza kartlarındaki görüntülerin incelendiğini duyurdu. Çok sayıda uygunsuz görüntü içeren hafıza kartlarındaki kişilerin tespit edilmesi ve Filiz’den şikayetçi olup olmayacaklarının belirleneceği bilgisi verildi.