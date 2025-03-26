Gizli Yemen Planları Skandalı Büyüyor

SKANDALIN YANKILARI SÜRÜYOR

ABD’deki Yemen saldırılarına dair gizli planların tartışıldığı Signal grubuna tesadüfen bir gazetecinin katılması sonrası gelişen olayların etkileri devam ediyor. ABD’li yetkililerin Senato istihbarat oturumunda, bahsedilen Signal grubunda “gizli bilgilerin yayılmadığı” açıklamasını yapmasının ardından, olayı ilk kez duyuran The Atlantic, bu kez grubun tüm gizli konuşmalarını yayınladı. The Atlantic, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in gönderdiği mesajda “TAKIM GÜNCELLEMESİ” başlığının altında, saldırıların detayları ve zamanlamalarıyla ilgili birçok bilgi sunduğunu ortaya koydu. Hegseth’in mesajlarında ayrıca coğrafi veriler, militanların yerleri ve kullanılan silahlarla ilgili bilgilerin net bir şekilde yer aldığı görülüyor. Pentagon ise saldırılarla ilgili herhangi bir bilgi paylaşmadı ve operasyon hakkında detay vermedi. Hegseth, bu saldırıların büyük bir başarı olduğunu belirterek etkili olduğunu ifade etti.

DEMOKRAT SENATÖRLERİN TEPKİLERİ

ABD’deki Demokrat senatörler, ABD İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, FBI Direktörü Kash Patel ve CIA Direktörü John Ratcliffe’in katıldığı Senato oturumunda Trump yönetimindeki üst düzey ulusal güvenlik yetkililerinin, Yemen’deki Husilere yönelik askeri operasyon planlarını, yanlışlıkla gruba dahil edilen The Atlantic dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Jeffrey Goldberg ile paylaşıp sert bir şekilde eleştirdi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, bu iddiaları “abartılı” olarak nitelerken, mesaj grubunda savaş planlarının tartışılmadığını ileri sürdü. ABD Başkanı Donald Trump ise önce “hiçbir şey bilmediğini” söylerken, daha sonra yaptığı açıklamalarda gizli bilgi paylaşılmadığını savundu ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz’a destek vererek, “Michael Waltz bir ders aldı, o iyi bir insan” dedi.