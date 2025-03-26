Gizli Yemen Planları Yanlışlıkla Paylaşıldı

SKANDALIN YANKILARI SÜRÜYOR

ABD’de Yemen’e yönelik saldırılara dair gizli planların konuşulduğu Signal grubuna yanlışlıkla bir gazetecinin dahil edilmesi, ardından bu konuşmaların basına sızması bir skandala yol açtı. ABD’li yetkililerin Senato istihbarat oturumunda, bahsi geçen Signal grubunda “gizli bilgilerin yayılmadığı” yönündeki savunması sonrasında, haberi ilk olarak yayınlayan The Atlantic, gizli konuşmaların tümünü ifşa etti. The Atlantic, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in “TAKIM GÜNCELLEMESİ” başlığıyla başladığı mesajda, operasyonların saatleri ve birçok ayrıntısını paylaştığını ortaya çıkardı. Hegseth’in mesajlarında, coğrafi bilgiler, militanların konumları ve kullanılan silahlar hakkında açık bilgiler yer alıyor.

PENTAGON’DAN HİÇBİR AÇIKLAMA YOK

Pentagon, Yemen saldırıları ile ilgili herhangi bir bilgi vermezken, operasyona dair detaylar hakkında da açıklamada bulunmadı. Hegseth, bu operasyonların büyük bir başarı olduğunu ifade ederek, saldırının etkili olduğunu vurguladı.

SENATO OTURUMUNDA YAŞANANLAR

ABD’de Demokrat senatörler, ABD İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, FBI Direktörü Kash Patel ve CIA Direktörü John Ratcliffe’in katıldığı Senato oturumunda, Trump yönetimi dönemindeki üst düzey ulusal güvenlik yetkililerinin Yemen’deki Husilere karşı askeri operasyon planlarını, aralarında The Atlantic dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Jeffrey Goldberg’in de yanlışlıkla dahil edildiği belirtilen bir mesaj grubunda paylaşmasını eleştirmişti. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, iddiaları “abartılı” olarak nitelendirerek, mesaj grubunda savaş planlarının tartışılmadığını savundu. ABD Başkanı Donald Trump ise, önce “hiçbir şey bilmediğini” belirtti ve daha sonraki açıklamalarında gizli bilgi paylaşılmadığını öne sürerek, Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz’a destek vererek, “Michael Waltz bir ders aldı, o iyi bir insan” dedi.